На следующей неделе в Азербайджане стартует предвыборная кампания по муниципальным выборам

10:24 На следующей неделе в Азербайджане стартует предвыборная кампания по муниципальным выборам.

В Азербайджане на следующей неделе стартует предвыборная кампания по муниципальным выборам.

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике".

Согласно Избирательному кодексу, агитацию могут проводить зарегистрированные кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, зарегистрированные политические партии, блоки политических партий, их уполномоченные представители и доверенные лица.

Согласно законодательству, агитационная кампания начинается за 23 дня до дня голосования и завершается за 24 часа до начала голосования.

В календарном плане этот период начинается 6 января 2025 года и завершается 28 января в 08:00.

Муниципальные выборы пройдут в Азербайджане 29 января.