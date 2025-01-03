На следующей неделе в Азербайджане стартует предвыборная кампания по муниципальным выборам 

В Азербайджане на следующей неделе стартует предвыборная кампания по муниципальным выборам.
Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике".
Согласно Избирательному кодексу, агитацию могут проводить зарегистрированные кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, зарегистрированные политические партии, блоки политических партий, их уполномоченные представители и доверенные лица.
Согласно законодательству, агитационная кампания начинается за 23 дня до дня голосования и завершается за 24 часа до начала голосования.
В календарном плане этот период начинается 6 января 2025 года и завершается 28 января в 08:00.
Муниципальные выборы пройдут в Азербайджане 29 января.