Срок подачи необходимых документов в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января

На следующей неделе истекает срок подачи в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документов, необходимых для регистрации кандидата в президенты.

На следующей неделе истекает срок подачи в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документов, необходимых для регистрации кандидата в президенты.

Как сообщает Report, процесс подачи необходимых для регистрации кандидата документов стартовал 19 декабря прошлого года и продлится до 18:00 8 января этого года.

На сегодняшний день кандидатуры 17 человек утверждены на пост президента.

19 декабря 2023 года ЦИК одобрил кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента от правящей партии "Ени Азербайджан". Кандидатура Ильхама Алиева на пост президента Азербайджанской Республики была зарегистрирована на состоявшемся 30 декабря заседании ЦИК.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.