На Шушинском форуме стартовала третья панельная сессия "Вопросы безопасности"

В рамках Глобального медиафорума, который проходит в культурной столице Азербайджана Шуше, стартовала третья сессия "Вопросы безопасности".

В рамках Глобального медиафорума, который проходит в культурной столице Азербайджана Шуше, стартовала третья панельная сессия "Вопросы безопасности".

Как сообщает Report, в ходе сессии участники обсудили совершенствование механизмов коммуникации в кризисных ситуациях, угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются журналисты в зонах конфликтов.

В своем выступлении на панельной сессии вице-президент Корейской ассоциации политических наук, профессор Ги Ун Чжон отметил, что журналисты становятся целью растущего насилия.

"Безопасность журналистов невозможно решить в индивидуальном порядке. Защита журналистов - это вопрос не конкретной страны, а общий вопрос. Существует определенное предубеждение против журналистов. Антимедийная риторика должна быть предотвращена законом", - сказал он.

Генеральный директор Национального информационного агентства Румынии "AGEPRES" Клаудия-Виктория Николае отметила, что в прошлом были неприятные инциденты в отношении женщин-журналистов.

"Журналисты-экспериментаторы чем-то похожи на врачей. Если журналист эмоционален при выполнении своей работы, его работа не будет объективной," - сказала она.

В мероприятии принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.

Кроме того, среди участников - 60 руководителей и представителей местных СМИ.

Форум продлится до 23 июля.