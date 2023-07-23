О нас

На Шушинском форуме стартовала третья панельная сессия "Вопросы безопасности"

На Шушинском форуме стартовала третья панельная сессия "Вопросы безопасности" В рамках Глобального медиафорума, который проходит в культурной столице Азербайджана Шуше, стартовала третья сессия "Вопросы безопасности".
Внутренняя политика
23 июля 2023 г. 13:24
На Шушинском форуме стартовала третья панельная сессия Вопросы безопасности

В рамках Глобального медиафорума, который проходит в культурной столице Азербайджана Шуше, стартовала третья панельная сессия "Вопросы безопасности".

Как сообщает Report, в ходе сессии участники обсудили совершенствование механизмов коммуникации в кризисных ситуациях, угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются журналисты в зонах конфликтов.

В своем выступлении на панельной сессии вице-президент Корейской ассоциации политических наук, профессор Ги Ун Чжон отметил, что журналисты становятся целью растущего насилия.

"Безопасность журналистов невозможно решить в индивидуальном порядке. Защита журналистов - это вопрос не конкретной страны, а общий вопрос. Существует определенное предубеждение против журналистов. Антимедийная риторика должна быть предотвращена законом", - сказал он.

Генеральный директор Национального информационного агентства Румынии "AGEPRES" Клаудия-Виктория Николае отметила, что в прошлом были неприятные инциденты в отношении женщин-журналистов.

"Журналисты-экспериментаторы чем-то похожи на врачей. Если журналист эмоционален при выполнении своей работы, его работа не будет объективной," - сказала она.

В мероприятии принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.

Кроме того, среди участников - 60 руководителей и представителей местных СМИ.

Форум продлится до 23 июля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa Forumunda "Təhlükəsizlik məsələləri" adlı üçüncü sessiya başlayıb

Самое читаемое

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
18 июля 2023 г. 08:07
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
18 июля 2023 г. 19:10
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК Вагнер из 120 единиц техники
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК "Вагнер" из 120 единиц техники
19 июля 2023 г. 05:07
Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
ВидеоПротестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
20 июля 2023 г. 04:51
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
20 июля 2023 г. 19:01
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
21 июля 2023 г. 09:46
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
21 июля 2023 г. 12:50
Сборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
ФотоСборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
21 июля 2023 г. 19:57
Сегодня еще несколько семей отправились в Лачын
ФотоСегодня еще несколько семей отправились в Лачын
22 июля 2023 г. 07:36
В Баку проходит очередной общегородской субботник
ФотоВ Баку проходит очередной общегородской субботник
22 июля 2023 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi