На Шушинском форуме обсуждаются методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями

Третий день Глобального медиафорума, который проходит в культурной столице Азербайджана Шуше, начался с продолжением сессии "Тренды инвестиций и потребления в медиа".

Третий день Глобального медиафорума, который проходит в культурной столице Азербайджана Шуше, начался с продолжением сессии "Тренды инвестиций и потребления в медиа".

Как сообщает Report, при модераторстве директора программы "Коммуникации и цифровые медиа" Университета АДА Шафаг Мехралиевой обсуждаются тенденции потребления в новых медиа и медиаграмотность (методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями).

Участники обмениваются мнением о меняющихся трендах производства и потребления медиапродукции, вопросах инвестирования в медиа, роли медиаграмотности в развитии профессиональных медиа, создании цепочки добавленной стоимости в новых медиа и развитии бизнес-моделей.

В Форуме, организованном Агентством развития медиа, принимают участие представители местных и зарубежных СМИ, а также эксперты.

Отметим, что в Шушинском Глобальном медиафоруме принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур. Кроме того, среди участников - 60 руководителей и сотрудников местных СМИ.