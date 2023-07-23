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На Шушинском форуме обсуждаются методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями

На Шушинском форуме обсуждаются методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями Третий день Глобального медиафорума, который проходит в культурной столице Азербайджана Шуше, начался с продолжением сессии "Тренды инвестиций и потребления в медиа".
Внутренняя политика
23 июля 2023 г. 11:03
На Шушинском форуме обсуждаются методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями

Третий день Глобального медиафорума, который проходит в культурной столице Азербайджана Шуше, начался с продолжением сессии "Тренды инвестиций и потребления в медиа".

Как сообщает Report, при модераторстве директора программы "Коммуникации и цифровые медиа" Университета АДА Шафаг Мехралиевой обсуждаются тенденции потребления в новых медиа и медиаграмотность (методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями).

Участники обмениваются мнением о меняющихся трендах производства и потребления медиапродукции, вопросах инвестирования в медиа, роли медиаграмотности в развитии профессиональных медиа, создании цепочки добавленной стоимости в новых медиа и развитии бизнес-моделей.

В Форуме, организованном Агентством развития медиа, принимают участие представители местных и зарубежных СМИ, а также эксперты.

Отметим, что в Шушинском Глобальном медиафоруме принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур. Кроме того, среди участников - 60 руководителей и сотрудников местных СМИ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa Forumunda dezinformasiya və feyk xəbərlərlə mübarizə üsulları müzakirə edilir

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