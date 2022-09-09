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На сайте e-qanun.az зарегистрировано около трех миллионов посещений

На сайте e-qanun.az зарегистрировано около трех миллионов посещений На сайте национальной законодательной базы e-qanun.az в прошлом году зарегистрировано около трех миллионов посещений.
Внутренняя политика
9 сентября 2022 г. 11:44
На сайте e-qanun.az зарегистрировано около трех миллионов посещений

На сайте национальной законодательной базы e-qanun.az в прошлом году зарегистрировано около трех миллионов посещений.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела государственного реестра правовых актов Главного управления законодательства Министерства юстиции Махир Ёлчуев.

По его словам, в 2019 году число посещений составило 2 миллиона, в 2020 году превысило 2 миллиона, а в 2021 году достигло почти 3 миллионов: "За 8 месяцев этого года зарегистрировано около 2 миллионов посещений".

Он отметил, что 90 процентов посещений сайта зафиксировано из Азербайджана, а 10 процентов - с территории таких стран как Франция, США, Турция, Россия, Германия, Великобритания, Грузия и пр.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il "e-qanun.az" saytına üç milyona yaxın giriş olub

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