В Азербайджане лже-журналисты пытались попасть на избирательные участки по поддельным удостоверениям

В Азербайджане в день голосования на выборах в Милли Меджлис лже-журналисты пытались попасть на избирательные участки по поддельным удостоверениям, якобы выданным MEDİA.

В Азербайджане в день голосования на выборах в Милли Меджлис лже-журналисты пытались попасть на избирательные участки по поддельным удостоверениям, якобы выданным MEDİA.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел и Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA).

В заявлении напоминается, что выдача журналистских удостоверений регулируется Законом Азербайджанской Республики "О медиа" и "Правилами ведения Медиа-реестра", а их форма утверждена постановлением Кабинета Министров.

"Удостоверение журналиста является официальным документом с уникальным регистрационным номером, состоящим из комбинации цифр и (или) букв. Удостоверение выдается Агентством развития медиа. Сканируя QR-код на обратной стороне карты, можно идентифицировать держателя карты, установить, числится ли он в Реестре СМИ, а также определить подлинность карты", - говорится в заявлении.

В заявлении также подчеркивается, что фальсификация удостоверения журналиста влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством. МВД ведет расследование касательно данных инцидентов, вскоре будет дана правовая оценка, говорится в заявлении.