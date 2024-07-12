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На руководящие должности в органах прокуратуры назначены еще две женщины

На руководящие должности в органах прокуратуры назначены еще две женщины В органах прокуратуры Азербайджана произведены новые назначения.
Внутренняя политика
12 июля 2024 г. 12:18
На руководящие должности в органах прокуратуры назначены еще две женщины

В органах прокуратуры Азербайджана произведены новые назначения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Приказом генпрокурора Камрана Алиева Гюнай Мамедли назначена на должность заместителя начальника Управления по надзору за исполнением законов в следствии, дознании и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Генеральной прокуратуры. До этого назначения Мамедли занимала должность заместителя прокурора Низаминского района города Баку.

Другим приказом Гюлюстан Абдуллаева назначена заместителем прокурора Низаминского района Баку. Ранее она занимала должность прокурора Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры.

Таким образом, число женщин, занимающих руководящие должности в органах прокуратуры, достигло 11.

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Версия на азербайджанском языке Prokurorluq orqanlarında daha iki qadın rəhbər vəzifələrə təyin edilib

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