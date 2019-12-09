Президент выделил на ремонт дорог в поселке Ени Сураханы 7,8 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту внутренних дорог поселка Ени Сураханы Сураханского района города Баку.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях капитального ремонта внутренних дорог поселка Ени Сураханы Сураханского района города Баку с населением семнадцать тысяч восемьсот человек из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 7,8 млн манатов.