На ремонт автодороги, соединяющей Товуз с Гядабейем, выделено 1,5 млн манатов - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Внутренняя политика
14 августа 2025 г. 13:11
На капитальный ремонт автомобильной дороги, соединяющей село Чатах Товузского района с селом Новосаратовка Гядабейского района, выделено 1,5 млн манатов.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Чатах-Чешмели-Моллалар-Мешедивелиляр-Гасанлы-Аббасгулулар-Папагчилар-Гювендик-Лазылар-Новосаратовка, соединяющей 13 населенных пунктов с населением двадцать одна тысяча человек, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 1,5 миллиона (один миллион пятьсот тысяч) манатов.

Министерству экономики поручено предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год финансовые средства, необходимые для продолжения капитального ремонта автомобильной дороги.

Последние новости

