На реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Мингячевир выделено 9,5 млн манатов

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Мингячевир.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в стране осуществляется системная деятельность, направленная на улучшение снабжения населения питьевой водой и связанных с этим услуг.

В рамках государственных программ социально-экономического развития регионов, утвержденных соответствующими указами президента Азербайджанской Республики, в соответствии с современными требованиями реконструирована инфраструктура снабжения питьевой водой и канализации регионов, в этой области проделана важная работа. В продолжение этих мер, в качестве очередного этапа проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Мингячевир, реализуемого с целью улучшения услуг водоснабжения и канализации в городе, бесперебойного обеспечения населения питьевой водой, возникла необходимость в завершении строительства одного резервуара для воды объемом 10000 кубометров, строительстве распределительной водной сети диаметром 110-225 мм, протяженностью 21,5 км, канализационной сети диаметром 200-500 мм, протяженностью 5,3 км, магистрального канализационного коллектора диаметрами 630-800 мм, протяженностью 4,5 км и восстановлении 42200 квадратных метров асфальтового покрытия, разобранного в результате работ, проделанных на первом этапе.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Мингячевир, из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 указа президента Азербайджанской Республики "О применении закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год" от 27 декабря 2016 года номер 1180, Открытому акционерному обществу "Азерсу" выделено 9,5 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.