На реконструкцию и улучшение линий электропередач высокого напряжения на подстанции "Гобу" выделено 10 млн манатов

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об осуществлении мер по реконструкции и улучшению линий электропередач высокого напряжения.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях осуществления работ по строительству связующей линии электропередач для подстанции "Гобу", обновлению и капитальному ремонту 110-киловольных линий электропередач и проводов из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Азерэнержи" для увеличения уставного капитала первоначально выделено 10 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.