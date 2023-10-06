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На реконструкцию Гянджинского городского стадиона выделен 1 млн манатов

На реконструкцию Гянджинского городского стадиона выделен 1 млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции Гянджинского городского стадиона.
Внутренняя политика
6 октября 2023 г. 18:43
На реконструкцию Гянджинского городского стадиона выделен 1 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции Гянджинского городского стадиона.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях проектирования и осуществления работ по реконструкции Гянджинского городского стадиона из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики первоначально 1,0 (один) миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год финансовые средства, необходимые для завершения реконструкции стадиона.

Кабинету Министров в свою очередь поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Gəncə şəhər stadionunun yenidən qurulmasına 1 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

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