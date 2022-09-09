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На реконструкцию дорог в Хатаинском районе Баку выделено 4,27 млн манатов

На реконструкцию дорог в Хатаинском районе Баку выделено 4,27 млн манатов Президент Азербайджана подписал распоряжение "О некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хатаинского района города Баку".
Внутренняя политика
9 сентября 2022 г. 14:50
На реконструкцию дорог в Хатаинском районе Баку выделено 4,27 млн манатов

Президент Азербайджана подписал распоряжение "О некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хатаинского района города Баку".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хатаинского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,27 миллиона манатов.

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Версия на английском языке President allocates over $2.5 million for reconstruction of roads in Khatai district of Baku
Версия на азербайджанском языке Xətaidə yolların yenidən qurulması üçün 4,27 milyon manat ayrılıb

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