На реконструкцию дорог в Баку выделено 1,6 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Ясамальского района города Баку".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Ясамальского района города Баку".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Ясамальского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,6 млн манатов.