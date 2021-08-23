О нас
Report Georgia
Аудио новости

На реконструкцию дорог в Баку выделено 1,6 млн манатов

На реконструкцию дорог в Баку выделено 1,6 млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Ясамальского района города Баку".
Внутренняя политика
23 августа 2021 г. 14:41
На реконструкцию дорог в Баку выделено 1,6 млн манатов
0 : 00
0 : 00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Ясамальского района города Баку".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Ясамальского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,6 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda yolların yenidən qurulmasına 1,6 milyon manat ayrılıb

Экслюзивные новости

Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
21 августа 2021 г. 15:24
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
21 августа 2021 г. 13:35
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
20 августа 2021 г. 17:56
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
20 августа 2021 г. 17:47
В Азербайджане откажутся от магнитной полосы на платежных картах?
В Азербайджане откажутся от магнитной полосы на платежных картах?
20 августа 2021 г. 17:40
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
20 августа 2021 г. 17:05
Главный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
ФотоГлавный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
20 августа 2021 г. 16:26
Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
19 августа 2021 г. 16:38
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
18 августа 2021 г. 18:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi