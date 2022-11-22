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На реконструкцию автомобильных дорог в Наримановском районе выделят 4,23 млн

На реконструкцию автомобильных дорог в Наримановском районе выделят 4,23 млн В целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Наримановского района Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 4,23 миллиона.
Внутренняя политика
22 ноября 2022 г. 15:46
На реконструкцию автомобильных дорог в Наримановском районе выделят 4,23 млн

В целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Наримановского района Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 4,23 миллиона.

Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.

В распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 4,23 миллиона (четыре миллиона двести тридцать тысяч) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".

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