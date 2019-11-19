На реконструкцию автомобильной дороги Госагентству выделено 5 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по реконструкции автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир- Бахрамтепе (53 км)- Зардаб".

Как сообщает Report, в целях реконструкции автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир- Бахрамтепе (53 км)- Зардаб, соединяющей 24 населенных пункта с населением тридцать пять тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено первоначально 5,0 (пять) миллиона манатов.