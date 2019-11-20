 Наверх

На реконструкцию автодорог, систем водоснабжения и канализации бакинских поселков выделено 6 млн манатов

На реконструкцию автомобильных дорог выделено 6 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению реконструкции автомобильных дорог, а также систем водоснабжения и канализации на территории Сабунчинского района города Баку".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях реализации новых инфраструктурных проектов на территории поселков Пиршаги, Забрат, Раманы и Маштаги Сабунчинского района города Баку из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда президента страны выделено всего 6 млн манатов, в том числе на реконструкцию автодорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально - 3 млн манатов, реконструкцию систем водоснабжения и канализации Открытому акционерному обществу "Азерсу" первоначально - 3 млн манатов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!