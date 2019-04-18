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На реконструкцию автомобильных дорог в центре Баку выделено 2,45 млн манатов

На реконструкцию автомобильных дорог в Баку выделено 2,45 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабаильского района города Баку. 

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабаильского района города Баку из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 2,45 млн манатов.

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