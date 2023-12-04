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На реконструкцию автодороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар выделено 17 млн манатов

На реконструкцию автодороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар выделено 17 млн манатов Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар.
Внутренняя политика
4 декабря 2023 г. 13:28
На реконструкцию автодороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар выделено 17 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях реконструкции автомобильной дороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар протяженностью восемьдесят километров из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 17,0 (семнадцать) млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Suqovuşan-Sərsəng su anbarı-Qozlukörpü-Kəlbəcər yolunun yenidən qurulmasına 17 milyon manat ayrılıb

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На реконструкцию автодороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар выделено 17 млн манатов
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