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На реконструкцию автодорог в Сабаильском районе Баку выделено 1,2 млн манатов

На реконструкцию автодорог в Сабаильском районе Баку выделено 1,2 млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабаильского района города Баку".
Внутренняя политика
17 октября 2022 г. 15:21
На реконструкцию автодорог в Сабаильском районе Баку выделено 1,2 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабаильского района города Баку".

Как сообщает Report, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабаильского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,2 миллиона манатов.

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Версия на азербайджанском языке Səbaildə yolların yenidən qurulmasına 1,2 milyon manat ayrılıb

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