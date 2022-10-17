На реконструкцию автодорог в Сабаильском районе Баку выделено 1,2 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабаильского района города Баку".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабаильского района города Баку".

Как сообщает Report, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабаильского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,2 миллиона манатов.