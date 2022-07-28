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На реконструкцию автодорог в Низаминском районе Баку выделено 3 млн манатов

На реконструкцию автодорог в Низаминском районе Баку выделено 3 млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку"
Внутренняя политика
28 июля 2022 г. 13:50
На реконструкцию автодорог в Низаминском районе Баку выделено 3 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района Баку Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено три млн манатов из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в Государственном бюджете Азербайджана на 2022 год".

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Версия на английском языке $1.8M allocated for reconstruction of highways in Nizami district
Версия на азербайджанском языке Nizami rayonu ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulmasına 3 milyon manat ayrılıb

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