На реконструкцию автодорог в Низаминском районе Баку выделено 3 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку".
Как сообщает Report, согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района Баку Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено три млн манатов из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в Государственном бюджете Азербайджана на 2022 год".