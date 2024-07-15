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На реализацию проекта "Квартал здоровья" выделено 1,9 млн манатов

На реализацию проекта "Квартал здоровья" выделено 1,9 млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств на реализацию проекта "Квартал здоровья".
Внутренняя политика
15 июля 2024 г. 14:49
На реализацию проекта Квартал здоровья выделено 1,9 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств на реализацию проекта "Квартал здоровья".

Как сообщает Report, глава государства распорядился в целях строительства в текущем году в рамках проекта "Квартал здоровья" открытых площадок в 25 городах и районах и осуществления работ по их оснащению оборудованием из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год резервного фонда президента Азербайджана выделить министерству молодежи и спорта первоначально 1,9 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование, а Кабинету Министров решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Версия на английском языке Over $1M allocated for implementation of ‘Healthy Neighborhood’ project in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке “Sağlam məhəllə” layihəsinin həyata keçirilməsi üçün 1,9 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

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