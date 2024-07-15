На реализацию проекта "Квартал здоровья" выделено 1,9 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств на реализацию проекта "Квартал здоровья".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств на реализацию проекта "Квартал здоровья".

Как сообщает Report, глава государства распорядился в целях строительства в текущем году в рамках проекта "Квартал здоровья" открытых площадок в 25 городах и районах и осуществления работ по их оснащению оборудованием из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год резервного фонда президента Азербайджана выделить министерству молодежи и спорта первоначально 1,9 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование, а Кабинету Министров решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.