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На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов

На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении финансовых средств для расширения сети радиовещания на территории Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
24 июля 2023 г. 20:52
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении финансовых средств для расширения сети радиовещания на территории Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях закупки и установки оборудования для расширения сети радиовещания на территории Азербайджанской Республики, а также улучшения материально-технической базы существующих вещательных станций, создания необходимой инфраструктуры, поддерживающей обеспечение их устойчивую деятельность, и финансирования эксплуатационных расходов из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики выделены средства в размере 13,7 миллиона (тринадцать миллионов семьсот тысяч) манатов.

Кабинету Министров Азербайджана поручено в связи с реализацией мероприятий, указанных в части 1 настоящего Распоряжения, обеспечить предусмотрение в проекте государственного бюджета по соответствующим годам средств, необходимых для финансирования эксплуатационных расходов на последующие три года, а также решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda radioyayım şəbəkəsinin genişləndirilməsinə 13,7 milyon manat ayrılıb

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