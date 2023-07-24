На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении финансовых средств для расширения сети радиовещания на территории Азербайджанской Республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении финансовых средств для расширения сети радиовещания на территории Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях закупки и установки оборудования для расширения сети радиовещания на территории Азербайджанской Республики, а также улучшения материально-технической базы существующих вещательных станций, создания необходимой инфраструктуры, поддерживающей обеспечение их устойчивую деятельность, и финансирования эксплуатационных расходов из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики выделены средства в размере 13,7 миллиона (тринадцать миллионов семьсот тысяч) манатов.

Кабинету Министров Азербайджана поручено в связи с реализацией мероприятий, указанных в части 1 настоящего Распоряжения, обеспечить предусмотрение в проекте государственного бюджета по соответствующим годам средств, необходимых для финансирования эксплуатационных расходов на последующие три года, а также решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.