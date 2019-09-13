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На продолжение работ по ликвидации последствий стихийного бедствия в Агсу выделено 2 млн манатов

На работы по ликвидации последствий стихийного бедствия выделено 2 млн

13 сентября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего в Агсуинском районе. 

Как сообщает Report, в целях продолжения работ по устранению ущерба, причиненного в результате произошедшего землетрясения жилым домам в Агсуинском районе, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Агсуинского района на ремонт этих домов выделено 2 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в  настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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