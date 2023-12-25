На проведение очередного конкурса "Восхождение" выделен 1 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с проведением в 2024 году очередного конкурса "Восхождение".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с проведением в 2024 году очередного конкурса "Восхождение".

Как сообщает Report, cогласно распоряжению, в целях выполнения текущих работ, связанных с проведением в 2024 году очередного конкурса "Восхождение", из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда президента министерству молодежи и спорта поручено выделить 1 миллион манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование, предусмотренное в части 1 настоящего распоряжения.