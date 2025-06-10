На прошлой неделе от мин очищена территория площадью 889 га

На освобожденных территориях со 2-го по 9 июня обнаружено и обезврежено 16 противотанковых, 52 противопехотные мины, 129 неразорвавшихся боеприпасов.

На освобожденных территориях со 2-го по 9 июня обнаружено и обезврежено 16 противотанковых, 52 противопехотные мины, 129 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной информации Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Согласно информации, от мин очищена территория площадью 889,2 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, в том числе в четырех освобожденных от оккупации селах Газахского района.