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На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин

На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин С 22 по 28 июля на освобожденных территориях обезврежено 66 противопехотных мин, 31 противотанковая мина и 898 неразорвавшихся боеприпасов.
Внутренняя политика
29 июля 2024 г. 13:13
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин

С 22 по 28 июля на освобожденных территориях обезврежено 66 противопехотных мин, 31 противотанковая мина и 898 неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на еженедельную информацию Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

В течение прошлой недели от мин очищена территория площадью 885 гектаров.

Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой.

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Версия на английском языке 97 mines neutralized in Azerbaijan’s liberated territories over past week
Версия на азербайджанском языке Ötən həftə azad edilmiş ərazilərdə 97 mina zərərsizləşdirilib

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