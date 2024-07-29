На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин

С 22 по 28 июля на освобожденных территориях обезврежено 66 противопехотных мин, 31 противотанковая мина и 898 неразорвавшихся боеприпасов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на еженедельную информацию Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
В течение прошлой недели от мин очищена территория площадью 885 гектаров.
Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой.