На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 237 мин

На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 237 мин

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 28 октября по 3 ноября обнаружены и обезврежены 73 противотанковые, 164 противопехотные мины и 7 421 неразорвавшийся боеприпас.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В течение прошлой недели от мин очищена территория площадью 2270,7 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.