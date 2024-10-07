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На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 232 мины

На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 232 мины На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в период с 30 сентября по 6 октября обнаружено и обезврежено 73 противотанковые, 159 противопехотных мин и 415 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).
Внутренняя политика
7 октября 2024 г. 14:54
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 232 мины

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в период с 30 сентября по 6 октября обнаружено и обезврежено 73 противотанковые, 159 противопехотных мин и 415 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В течение прошлой недели от мин очищена территория площадью 2945,1 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.

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Версия на азербайджанском языке Ötən həftə azad olunmuş ərazilərdə 232 mina zərərsizləşdirilib

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