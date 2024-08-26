На прошлой неделе на освобожденных территориях было обезврежено 110 мин

17:55

На освобожденных территориях с 19 по 25 августа было обнаружено и обезврежено 32 противотанковые мины, 78 противопехотных мин и 839 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства по разминированию территории Азербайджана (ANAMA) о гуманитарных операциях по очистке от минного загрязнения освобожденных территорий.

Согласно информации, от мин очищено 1308,3 гектара территории.

Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службой (ГПС) и четырьмя частными компаниями на территориях Тертера, Агдере, Кяльбаджара, Агдама, Ходжалы, Ханкенди, Шуши, Ходжавенда, Лачына, Физули, Джебраила, Губадлы и Зангилана.