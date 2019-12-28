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На проектирование железнодорожной линии Худат-Шахдаг выделено 3 млн манатов - РАСПОРЯЖЕНИЕ

На проектирование железной дороги Худат-Шахдаг выделено 3 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по проектированию железнодорожной линии Худат-Шахдаг".

Как передает Report, документ подписан в целях развития туризма, создания нового туристического маршрута в стране.

В целях проектирования железнодорожной линии Худат-Шахдаг из средств, указанных в подпункте 1.2.6 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, Закрытому акционерному обществу "Азербайджанские железные дороги" выделено 3 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в данном документе.

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