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На проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын выделено 20 млн манатов

На проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын выделено 20 млн манатов Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по проектированию и строительству новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын".
Внутренняя политика
5 сентября 2023 г. 14:49
На проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын выделено 20 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по проектированию и строительству новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын, начинающейся с 33-го км автомобильной дороги Худаферин–Губадлы–Лачын, из предусмотренного в государственном бюджете на 2023 год резервного фонда президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 20 миллионов манатов.

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Версия на азербайджанском языке Yeni Qubadlı ‒ Laçın avtomobil yolunun layihələndirilməsi və tikintisinə 20 milyon manat ayrılıb

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