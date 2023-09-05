На проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын выделено 20 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по проектированию и строительству новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по проектированию и строительству новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын, начинающейся с 33-го км автомобильной дороги Худаферин–Губадлы–Лачын, из предусмотренного в государственном бюджете на 2023 год резервного фонда президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 20 миллионов манатов.