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Президент выделил 14 млн манатов на продолжение работ по строительству связки автодороги Агбенд с Ираном и моста над рекой Араз

Президент выделил 14 млн манатов на продолжение работ по строительству связки автодороги Агбенд с Ираном и моста над рекой Араз Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с продолжением работ по строительству связки автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд с Исламской Республикой Иран и моста над рекой Араз.
Внутренняя политика
30 октября 2023 г. 13:36
Президент выделил 14 млн манатов на продолжение работ по строительству связки автодороги Агбенд с Ираном и моста над рекой Араз

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с продолжением работ по строительству связки автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд с Исламской Республикой Иран и моста над рекой Араз.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по строительству связки автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд с Исламской Республикой Иран и моста над рекой Араз из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 14 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan İran istiqamətində yeni yolun və Araz çayı üzərində körpünün tikintisinə 14 milyon ayrılıb - SƏRƏNCAM

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