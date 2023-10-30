Президент выделил 14 млн манатов на продолжение работ по строительству связки автодороги Агбенд с Ираном и моста над рекой Араз

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с продолжением работ по строительству связки автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд с Исламской Республикой Иран и моста над рекой Араз.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с продолжением работ по строительству связки автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд с Исламской Республикой Иран и моста над рекой Араз.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по строительству связки автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд с Исламской Республикой Иран и моста над рекой Араз из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 14 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.