На продолжение работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселках Бина, Мардакян, Шаган и Шувелан выделено 5,78 млн манатов

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселках Бина, Мардакян, Шаган и Шувелан Хазарского района города Баку.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в результате успешно осуществляемой в стране концепции социально-экономического развития в регионах, столице и поселках реализованы важные инфраструктурные проекты, увеличен объем и улучшено качество коммунальных и социальных услуг, широкий размах получили работы по благоустройству.

Как продолжение этих мер, в соответствии с проектом перспективного водоснабжения поселков Мардакян, Шаган, Шувелан Хазарского района города Баку возникла необходимость в строительстве магистрального водопровода диаметром 800 мм, протяженностью 3,0 км, который создаст возможность для бесперебойного обеспечения водой населения численностью 54000 человек, распределительной водной сети диаметрами 110-280 мм, протяженностью 15,0 км, канализационной сети диаметрами 200-400 мм, протяженностью длиной 1,9 км в поселке Мардакян, распределительной водной сети диаметрами 110-280 мм, протяженностью 9 км в поселке Шаган, распределительной водной сети диаметрами 110-160 мм, протяженностью 10,6 км в поселке Шувелан, распределительной водной сети диаметрами 110-225 мм, протяженностью 2,1 км в поселке Бина.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселках Бина, Мардакян, Шаган и Шувелан Хазарского района города Баку, из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 Указа Президента Азербайджанской Республики "О применении Закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год" от 27 декабря 2016 года номер 1180, Открытому акционерному обществу "Азерсу" выделено 5,78 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.