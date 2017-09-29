На пост председателя Президиума Коллегии адвокатов выдвинуты 4 кандидата - СПИСОК

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ На пост председателя Президиума Коллегии адвокатов выдвинуты 4 кандидата.
Как сообщает Report, это заместитель председателя Коллегии, а ныне исполняющий обязанности председателя Фархад Наджафов, другой заместитель председателя Айдын Ахундов, член Президиума Анар Багиров и бывший член Судебно-правового совета, депутат Шафайет Гансанов.
Не исключается, что количество претендентов увеличится.
В декабре этого года состоится конференция Президиума Коллегии адвокатов, на которой будут избраны члены и председатель президиума.
Отметим, что председатель президиума Коллегии адвокатов Азер Тагиев был освобожден от занимаемой должности.
До избрания нового председателя исполнять обязанности председателя будет его заместитель Фархад Наджафов.
News DepartmentАвтор новости
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