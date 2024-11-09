На площади Государственного флага высажено 54 тыс. кустарников и цветов

11:57

На Площади Государственного флага проведены работы по благоустройству, высажено 54 тыс. различных кустарников и цветов.

Об этом Report сообщили в Бакинской службе благоустройства.

В ведомстве отметили, что на территории установлены 52 фонарных столба, 102 лампы производства Phillips, также проведены работы по озеленению и ландшафтному дизайну, на площади 4500 кв.м метров уложен газон.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев 8 ноября побывали на Площади Государственного флага.