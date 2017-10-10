На пленарное заседание Милли Меджлиса выносится законопроект о внесении 300 изменений в Уголовный кодекс

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Представленный Милли Меджлису президентом Ильхамом Алиевым законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики" вынесут на обсуждение на пленарном заседании парламента 20 октября.

Как сообщает Report, в целом в Уголовный кодекс предусматривается внести около 300 изменений.

Ряд статей из кодекса удален. Путем исключения из уголовного кодекса криминальных составляющих эти деяния были декриминализированы. Таких деяний 15. В основном это преступления против имущества и совершенные по неосторожности. Кроме того, ряд преступлений был декриминализирован увеличением предела, создающего уголовную ответственность за них. Предел ответственности за эти деяния увеличивается в 5 раз.

В кодекс добавлено наказание в виде "ограничения свободы". Ограничение свободы и другие подобного рода наказания включены в санкции в целом по 152 статьям.

В изменениях 18 преступлений были перенесены из категории нетяжелых в категорию не совершивших крупных преступлений, а 4 преступления – из категории тяжелых в категорию нетяжелых.