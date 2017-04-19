На пленарное обсуждение парламента выносится вопрос об ужесточении наказания за опорочивание чести и достоинства президента

© Report

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане на пленарное обсуждение Милли Меджлиса, которое состоится 25 апреля, выносится вопрос об ужесточении наказания, предусмотренного за опорочивание чести и достоинства президента.

Как сообщает Report, согласно изменению в 323 статью (опорочивание или унижение чести и достоинства главы Азербайджанского государства - президента Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса, за опорочивание или унижение чести и достоинства главы государства в Азербайджане – президента Азербайджанской Республики в публичном выступлении, в публично демонстрируемом произведении, в средствах массовой информации или в случае публичной демонстрации в информационных ресурсах интернета наказывается штрафом в размере от 1 500 до 2 500 манатов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. В действующем законодательстве сумма штрафа составляет от 500 до 1 500 манатов.

В случае совершениях подобных деяний в виде массовой демонстрации в информационных ресурсах интернета под вымышленным именем, профилем или счетом штраф предлагается в размере от 2 000 до 3 000 манатов. В настоящее время сумма штрафа составляет от 1 000 до 1 500 манатов.