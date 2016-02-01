​На первом пленарном заседании ММ почтили память Джалала Алиева

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Началось первое пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, сначала прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Затем минутой молчания почтили память академика Джалала Алиева.

В повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадова, включено обсуждение 16-ти вопросов, в том числе вопросы повторного формирования дисциплинарных и счетных комиссий Милли Меджлиса, утверждения новых членов комитетов и плана законодательных работ весенней сессии парламента.

Кроме того, в повестку включен вопрос утверждения подписанных с несколькими странами межправительственных соглашений.

На заседании также планируется рассмотрение законов "О полиции", "Об оперативно-розыскной деятельности", Миграционного, Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса об административных правонарушениях и внесение дополнений и изменений в ряд законов.