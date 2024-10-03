На первом этапе в село Хоровлу планируется переселить 1395 человек

16:33

На первом этапе в село Хоровлу Джебраильского района планируется переселить 1395 человек.

Как сообщает Report, об этом сказал специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, информируя президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о проделанных в селе работах.

Было отмечено, что общая проектируемая территория села составляет 248 га, в перспективе в нем планируется проживание 3 470 человек (867 семей).

Уже завершена кладка 334 индивидуальных домов для переселения на первом этапе 1395 человек, в настоящее время проводятся внешние и внутренние отделочные работы.