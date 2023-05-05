На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов

5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента села Дедели Физулинского района.

5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента села Дедели Физулинского района.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о предстоящих в селе работах.

Было отмечено, что общая площадь проектируемого села составляет 314 гектаров. В нем предполагается поселить 4495 человек (1129 семей). Каждый из 1050 строящихся индивидуальных домов будет иметь приусадебный участок площадью 1200 квадратных метров. Было подчеркнуто, что на первом этапе в поселке Дедели будет построено 327 частных домов, где будут проживать 1373 человека.

В поселке будут построены многофункциональное административное здание, мечеть и церемониальный дом, автозаправка, аптека, спортивный клуб, медицинский центр, общеобразовательная школа на 840 ученических мест, два детских сада на 100 мест, зоны отдыха и озеленения, клубно-общественный центр и библиотека, торговые объекты, рынок.

Было сообщено, что поселок Дедели спроектирован в современном стиле с сохранением исторических традиций. В целях энергосбережения в этом поселке планируется использовать альтернативную энергию, спроектировать теплоемкие дома. В центре внимания также будет находиться обеспечение занятости населения. Строительные работы в селе планируется завершить в ноябре 2025 года.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Дедели.