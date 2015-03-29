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    Районная организация Мусават приняла решение о выдвижении на парламентских выборах кандидатуры Вургуна Эйюба

    Состоялось очередное заседание совета Сураханской районной организации партии

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Сураханская районная организация партии Мусават провела очередное заседание совета. Об этом сообщил Report председатель организации Ровшан Дамирли. 

    Он отметил, что на заседании принято решение о выдвижении от Сураханского первого избирательного округа №30 кандидатуры члена партии, первого заместителя председателя движения "Демократия и благосостояние Азербайджана" (ДБА) Вургуна Эйюба на парламентских выборах, которые состоятся в конце года.

    Отметим, что партия Мусават утвердит путем голосования список кандидатур, которые намерены участвовать в парламентских выборах, на очередном собрании Меджлиса.  

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