Районная организация Мусават приняла решение о выдвижении на парламентских выборах кандидатуры Вургуна Эйюба

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Сураханская районная организация партии Мусават провела очередное заседание совета. Об этом сообщил Report председатель организации Ровшан Дамирли.

Он отметил, что на заседании принято решение о выдвижении от Сураханского первого избирательного округа №30 кандидатуры члена партии, первого заместителя председателя движения "Демократия и благосостояние Азербайджана" (ДБА) Вургуна Эйюба на парламентских выборах, которые состоятся в конце года.

Отметим, что партия Мусават утвердит путем голосования список кандидатур, которые намерены участвовать в парламентских выборах, на очередном собрании Меджлиса.