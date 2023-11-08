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На параде в Ханкенди президент Ильхам Алиев назвал основные факторы, приведшие Азербайджан к Победе

На параде в Ханкенди президент Ильхам Алиев назвал основные факторы, приведшие Азербайджан к Победе На протяжении 20 лет мы шли к этому дню, проводилась подготовительная работа, укреплялись позиции Азербайджана в международно-правовой плоскости. В результате успешной деятельности, проводимой нами в политической плоскости, весь мир уже начал понимать, чт
Внутренняя политика
8 ноября 2023 г. 17:49
На параде в Ханкенди президент Ильхам Алиев назвал основные факторы, приведшие Азербайджан к Победе

На протяжении 20 лет мы шли к этому дню, проводилась подготовительная работа, укреплялись позиции Азербайджана в международно-правовой плоскости. В результате успешной деятельности, проводимой нами в политической плоскости, весь мир уже начал понимать, что правой стороной являемся мы. Проведенные нами реформы в экономической сфере позволили нам построить независимую экономику, ни от кого не зависеть, строить свою жизнь самостоятельно. Сильная политическая воля позволила проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику и никому не дать возможности вмешиваться в наши дела. Хотя в истории было немало подобных попыток. Мы защитили наше государство, наше национальное достоинство, наш образ жизни, традиции, чтобы никто не совал свой нос в наши дела.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

Отметив, что строительство армии безусловно считается задачей номер один, глава государства подчеркнул, что основными факторами, которые привели Азербайджан к Победе, стали материально-техническое оснащение, обеспечение оружием и боеприпасами, совершенствование боеспособности нашей армии и, прежде всего, воспитание нашей молодежи в духе патриотизма.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Dövlətimizi, milli ləyaqətimizi, həyat tərzimizi, ənənələrimizi qorumuşuq ki, heç kim bizim işlərimizə burnunu soxmasın"

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