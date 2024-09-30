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Президент: Западные азербайджанцы вернутся на земли предков

Президент: Западные азербайджанцы вернутся на земли предков Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия памятника видному представителю ашугского творчества Азербайджана Ашугу Алескеру рассказал о депортациях, которым подвергся наш народ в ХХ веке.
Внутренняя политика
30 сентября 2024 г. 14:14
Президент: Западные азербайджанцы вернутся на земли предков

Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия памятника видному представителю ашугского творчества Азербайджана Ашугу Алескеру рассказал о депортациях, которым подвергся наш народ в ХХ веке.

Как сообщает Report, отметив, что в ХХ веке наш народ подвергся трем волнам депортации, глава государства сказал:

"Первая произошла в 1918 году, вторая - в 1940-50-х годах и третья - в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Через определенный период времени после двух депортаций азербайджанский народ вернулся на свои исконные земли, то есть вернулась если не вся, то большая часть. Это по праву придает нам уверенности в том, что западные азербайджанцы, подвергшиеся третьей волне этнических чисток, вернутся на земли предков".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Qərbi azərbaycanlılar öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqlar

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