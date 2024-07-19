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На освобожденных территориях завершены полевые измерительные работы на площади более 1 млн гектаров

На освобожденных территориях завершены полевые измерительные работы на площади более 1 млн гектаров В рамках работ по электронному кадастровому учету земель в 2022-2024 годах в освобожденных от оккупации Зангиланском, Губадлинском, Джебраильском, Лачынском, Кяльбаджарском, Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Ходжалинском и Агдеринском районах заверше
Внутренняя политика
19 июля 2024 г. 15:46
На освобожденных территориях завершены полевые измерительные работы на площади более 1 млн гектаров

В рамках работ по электронному кадастровому учету земель в 2022-2024 годах в освобожденных от оккупации Зангиланском, Губадлинском, Джебраильском, Лачынском, Кяльбаджарском, Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Ходжалинском и Агдеринском районах завершены полевые измерительные работы по землеустройству на площади 1 001 779,10 гектаров.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом главный инженер Проектно-исследовательского центра кадастра и землеустройства Чингиз Танрывердиев заявил на очередном заседании рабочей группы по экологическим вопросам.

Он отметил, что в настоящее время полевые измерительные работы продолжаются в Ходжавендском и Агдеринском районах.

"На сегодня электронные кадастровые учетные данные 764421,25 гектаров территории (70860,27 га по Зангиланскому району, 79875,7 га по Губадлинскому району, 195406,3 га по Кяльбаджарскому району, 104936,53 га по Джебраильскому району, 183107,44 га по Лачынскому району, 73281,35 га по Агдамскому району и 56953,66 га по Физулинскому району) внесены в Информационную систему электронного кадастрового учета земель, и по этим районам землеустроительные работы завершены", - сказал Танрывердиев.

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Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərdə ümumilikdə 1 milyon hektardan çox sahədə çöl ölçmə işləri yekunlaşıb

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