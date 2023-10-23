На освобожденных территориях Азербайджана заложен фундамент 31 населенного пункта

На освобожденных территориях заложен фундамент 31 населенного пункта.

На освобожденных территориях заложен фундамент 31 населенного пункта.

Как передает командированный в Лачын сотрудник Report, об этом сообщил заместитель начальника отдела Администрации президента Азербайджана, руководитель Секретариата межведомственного центра Нусрат Сулейманов.

По его словам, для стабильного заселения успешно решаются вопросы занятости населения: "Заложены фундаменты 31 населенного пункта. Завершено проектирование 36 участков. Работы по проектированию еще 19 населенных пунктов будут завершены в 2024 году".