О нас

На освобожденных территориях Азербайджана заложен фундамент 31 населенного пункта

На освобожденных территориях Азербайджана заложен фундамент 31 населенного пункта На освобожденных территориях заложен фундамент 31 населенного пункта.
Внутренняя политика
23 октября 2023 г. 14:58
На освобожденных территориях Азербайджана заложен фундамент 31 населенного пункта

На освобожденных территориях заложен фундамент 31 населенного пункта.

Как передает командированный в Лачын сотрудник Report, об этом сообщил заместитель начальника отдела Администрации президента Азербайджана, руководитель Секретариата межведомственного центра Нусрат Сулейманов.

По его словам, для стабильного заселения успешно решаются вопросы занятости населения: "Заложены фундаменты 31 населенного пункта. Завершено проектирование 36 участков. Работы по проектированию еще 19 населенных пунктов будут завершены в 2024 году".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Foundation of 31 settlements laid in Azerbaijan's liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə 31 yaşayış məntəqəsinin təməli qoyulub

Экслюзивные новости

Эксперт: Формат 3+3 полезен для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Эксперт: Формат 3+3 полезен для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
23 октября 2023 г. 14:23
Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
20 октября 2023 г. 12:07
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
19 октября 2023 г. 11:14
Эксперт: Коридор Север-Юг открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
Эксперт: Коридор "Север-Юг" открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
18 октября 2023 г. 18:31
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
18 октября 2023 г. 16:33
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
18 октября 2023 г. 12:56
Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
ФотоЗамминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
16 октября 2023 г. 15:22
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
16 октября 2023 г. 15:20
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi