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На освобожденных территориях установлены четыре временные палатки для забоя животных на Гурбан-байрам

На освобожденных территориях установлены четыре временные палатки для забоя животных на Гурбан-байрам На освобожденных территориях установлены четыре временные палатки для забоя животных в дни Гурбан-байрама.
Внутренняя политика
13 июня 2024 г. 13:50
На освобожденных территориях установлены четыре временные палатки для забоя животных на Гурбан-байрам

На освобожденных территориях установлены четыре временные палатки для забоя животных в дни Гурбан-байрама.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Эльхан Микаилов.

По его словам, палатки установлены в селах Талыш Агдеринского и Агалы Зангиланского районов, в городах Физули и Шуше.

Эльхан Микаилов подчеркнул, что по стране будет осуществляться системный и комплексный контроль за организацией мероприятий.

Руководитель аппарата предупредил о жестких мерах при выявлении случаев незаконного забоя.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə Qurban bayramında heyvan kəsimi üçün dörd müvəqqəti çadır qurulub

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