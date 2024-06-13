На освобожденных территориях установлены четыре временные палатки для забоя животных на Гурбан-байрам

На освобожденных территориях установлены четыре временные палатки для забоя животных в дни Гурбан-байрама.

На освобожденных территориях установлены четыре временные палатки для забоя животных в дни Гурбан-байрама.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Эльхан Микаилов.

По его словам, палатки установлены в селах Талыш Агдеринского и Агалы Зангиланского районов, в городах Физули и Шуше.

Эльхан Микаилов подчеркнул, что по стране будет осуществляться системный и комплексный контроль за организацией мероприятий.

Руководитель аппарата предупредил о жестких мерах при выявлении случаев незаконного забоя.