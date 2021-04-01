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На освобожденных территориях создаются новые военные прокуратуры

На освобожденных территориях создаются новые военные прокуратуры Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О создании новых военных прокуратур на освобожденных от оккупации территориях".
Внутренняя политика
1 апреля 2021 г. 18:40
На освобожденных территориях создаются новые военные прокуратуры

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О создании новых военных прокуратур на освобожденных от оккупации территориях".

Как сообщает Report, распоряжение направлено на обеспечение более эффективной организации деятельности органов военной прокуратуры на освобожденных от оккупации территориях.

Согласно распоряжению, создаются следующие военные прокуратуры:

Губадлинская военная прокуратура;

Кяльбаджарская военная прокуратура;

Агдамская военная прокуратура на базе военной прокуратуры Карабаха.

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Версия на английском языке Azerbaijan establishes military prosecutor’s offices in liberated territories - ORDER
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə yeni hərbi prokurorluqlar yaradılır - SƏRƏNCAM

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