На освобожденных территориях создаются новые военные прокуратуры

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О создании новых военных прокуратур на освобожденных от оккупации территориях".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О создании новых военных прокуратур на освобожденных от оккупации территориях".

Как сообщает Report, распоряжение направлено на обеспечение более эффективной организации деятельности органов военной прокуратуры на освобожденных от оккупации территориях.

Согласно распоряжению, создаются следующие военные прокуратуры:

Губадлинская военная прокуратура;

Кяльбаджарская военная прокуратура;

Агдамская военная прокуратура на базе военной прокуратуры Карабаха.