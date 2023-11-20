На освобожденных территориях предоставляются услуги телефонной связи и высокоскоростного интернета

В Шуше, Лачыне, Физули, Зангилане и других территориях предоставляются услуги телефонной связи и высокоскоростного интернета.

В Шуше, Лачыне, Физули, Зангилане и других территориях предоставляются услуги телефонной связи и высокоскоростного интернета.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на проходящем в городе Шуша очередном заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Заместитель министра проинформировал о проделанной и запланированной работе по радиотелевизионному вещанию, мобильной связи и сети интернет на освобожденных от оккупации территориях.

Он отметил, что в настоящее время на территории осуществляется вещание 10 телевизионных и 7 радиопрограмм через восстановленные станции радио-и телевещания: "Для организации услуг мобильной связи установлено 330 базовых станций, в том числе на территориях, освобожденных в результате антитеррористических мероприятий. Услуги телефонной связи и высокоскоростного интернета предоставляются в Шуше, Лачыне, Физули, Зангилане и других территориях".