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На освобожденных территориях обезврежено еще 247 мин

На освобожденных территориях обезврежено еще 247 мин С 3 по 12 января на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 55 противотанковых, 192 противопехотные мины и 567 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).
Внутренняя политика
13 января 2025 г. 15:08
На освобожденных территориях обезврежено еще 247 мин

С 3 по 12 января на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 55 противотанковых, 192 противопехотные мины и 567 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Согласно информации, от мин очищено 1043,2 га территории.

Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службой (ГПС) и четырьмя частными компаниями на территориях Тертера, Агдере, Кяльбаджара, Агдама, Ходжалы, Ханкенди, Шуши, Ходжавенда, Лачына, Физули, Джебраила, Губадлы и Зангилана.

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Версия на английском языке 247 landmines neutralized in Azerbaijan’s liberated lands last week
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə daha 247 mina zərərsizləşdirilib

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